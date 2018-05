ROMA – E-fatture. Pubblicato dall’Agenzia delle Entrata il 30 aprile 2018 il provvedimento per l’avvio della fatturazione elettronica tra privati introdotta dalla Legge di Bilancio 2018. Al via il 1° luglio per subappalti Pa e carburante, da gennaio 2019 per il resto delle operazioni.

Nella stessa nota dell’Agenzia delle Entrate insieme al provvedimento sono raccolti comunicato stampa e circolare inerenti.

Ti potrebbe interessare