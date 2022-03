Con messaggio n.43 del 22 marzo 2022 Inps ha pubblicato indicazioni per l’esonero contribuivo di 0,8 punti per i contribuiti previdenziali per i lavoratori dipendenti riguardanti l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Esonero disposto in via eccezionale per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 dalla Legge di Bilancio 2022.

