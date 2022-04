Con decreto direttoriale del 12 aprile 2022 sono stati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico i termini e le modalità di presentazione delle istanze per gli investimenti sostenibili 4.0 nelle micro, piccole e medie imprese.

Stanziati 678 milioni di euro, di cui 250 milioni per il Centro – Nord, 428 milioni per il Mezzogiorno, il 25% per micro e piccole imprese.

Domande dalle ore 10 del 18 maggio 2022 su Invitalia.

