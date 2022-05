Con nota del 23 maggio il Mipaaf informa sul credito di imposta per le aziende agricole e agroalimentari per infrastrutture informatiche per il commercio elettronico.

Credito del 40%, provvedimento già pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 20 maggio. Spese fino a 50mila euro. Comunicazione spese 2021 dal 20 settembre al 20 ottobre 2022. Poi dal 15 febbraio al 15 marzo di ogni anno.

