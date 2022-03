Cookie e privacy. Questo il tema del nuovo video del Garante per la protezione dei dati personali. Informative, banner e cosa devono contenere, scrolling non consenso, “non si può essere costretti a esprimere consenso per fruire dei contenuti di un sito”, ovvero il Cookie wall.

Il video rientra nella pagina del sito del Garante che raccoglie informazioni, guide, normativa sul tema cookie e privacy. Dove è possibile consultare tra gli altri documenti, le Linee Guida Cookie e altri strumenti di tracciamento – gennaio 2022.

