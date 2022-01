Inps con circolare n.4 del 5 gennaio 2022 ha comunicato il rilascio dell’applicativo per l’invio telematico delle domande di accredito pensione per i periodi non lavorati in caso di impiego in part-time verticale.

Domanda da presentare ai sensi dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli impieghi antecedenti il 31 dicembre 2020 per i quali è necessario inviare documentazione.

