Con l’acronimo Gdpr si intende notoriamente il General Data Protection Regulation ovvero il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che dal maggio 2018 è in vigore nell’ordinamento italiano.

Il Regolamento (UE) n. 2016/679 ha introdotto numerose e sostanziali novità per quanto riguarda il trattamento dei dati personali condotto dalle aziende, la gestione dei dati, la conservazione e le responsabilità delle figure deputate alla privacy nelle imprese.

Questo l’articolo1 del Regolamento, dove vengono esplicitati oggetto e finalità:

Articolo 1 – Oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

Tutto626 ha allestito due corsi sul Gdpr per permettere alle aziende di adeguarsi agli adempimenti e per comprendere la normativa corrente.

Il primo corso si intitola Titolare e Responsabile del trattamento dati, Regolamento privacy 2018 ed è destinato al datore di lavoro e a chi dovrà acquisire le competenze per guidare ed essere il responsabile della gestione della privacy in azienda.

Tra gli argomenti trattati:

una parte generale, che propone una panoramica su tutti i principali ambiti del nuovo Regolamento UE 2016/679;

una sezione dedicata al Titolare del trattamento (data controller);

un approfondimento dedicato al Responsabile del trattamento;

una sezione dedicata al Responsabile protezione dati – Rpd/Dpo.

Il secondo corso è stato pensato per fornire nozioni sul nuovo Regolamento, per poterlo quindi comprendere al meglio.

Tra gli argomenti:

principali ruoli della privacy aziendale: incarichi, doveri, responsabilità e obblighi;

il GDPR, sfere di applicazione e definizioni;

i principi alla base del trattamento dati;

la liceità del trattamento;

il consenso;

i diritti dell’interessato;

modalità, finalità e sicurezza del trattamento;

comunicare una violazione dei dati alla persona interessata.

Questi i riferimenti Tutto626 per ogni corso sulla privacy, consulenza e assistenza.

