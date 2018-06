ROMA – Tirocinio presso il Garante della protezione dei dati personali. È stato pubblicato dal Garante della Privacy un avviso per la selezione di cinque giovani laureati che potranno seguire un tirocinio di sei mesi nella sede dell’Autorità.

Si tratta di un periodo formativo semestrale non rinnovabile né ripetibile che verrà presumibilmente attivato nel luglio 2018. Gratuito, non comporta rapporti di lavoro subordinato, con indennità mensile di 800 euro dopo partecipazione minima al 70% delle giornate e ridotta proporzionalmente alla riduzione delle presenze.

Quattro posti per profilo giuridico e uno comunicazione. Per laureati da non più di dodici mesi con laurea di secondo livello specialistica, magistrale o ciclo unico, conseguita con votazione non inferiore a 105/110 (o equivalente) in giurisprudenza, scienze politiche, scienze della comunicazione o equipollenti. I candidati non devono aver compiuto 30 anni.

Prevista una selezione sulle candidature di un gruppo destinato a colloquio, dal quale puoi verranno stilate le graduatorie definitive. “Le predette graduatorie conserveranno validità sino all’indizione di una nuova selezione (a titolo meramente informativo, si fa presente che di norma le selezioni in questione hanno cadenza semestrale). Per esigenze di carattere organizzativo, l’Autorità si riserva di comunicare le date dei colloqui anche con breve preavviso”.

Domande da inviare all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it compilate secondo il seguente schema. Scadenza fissata a venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito del Garante, avvenuta l’8 giugno 2018.

Info:

Garante Privacy tirocini formativi 2° semestre 2018

