La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli. Questo il nuovo opuscolo illustrato pubblicato da Inail che riporta indicazioni per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro in riferimento al contagio da Covid nel settore agro-zootecnico.

Nel 2018 le aziende agricole censite da Istat risultavano essere circa 415mila di cui l’84% piccole imprese a gestione familiare con due componenti di media. Anche se il rischio Covid in agricoltura viene considerato basso rispetto ad altri settori a maggiore densità lavorativa e con ambienti di lavoro al chiuso, il comparto è comunque esposto a rischi molteplici derivanti da mansioni differenti, pluralità di lavoratori con connotazione differente, la vendita e il contatto con l’utenza.

I principali fattori di rischio negli ambienti di lavoro agricoli sono:

il contatto stretto tra i lavoratori e la durata del contatto:

il momento degli spostamenti sui mezzi;

lo scarso accesso ai servizi igienici.

La guida riporta indicazioni su cosa fare in azienda, durante le attività prima di entrare e prima di uscire, cosa non fare, come comportarsi alla guida delle macchine agricole. Gli alloggi, i caseifici, la gestione dei rifiuti.

Quindi la prevenzione necessaria nei punti vendita e nel momento del trasporto dei prodotti e del contatto con clienti e persone esterne agli ambienti di lavoro.

Il documento riepiloga i Dpi per contrastare la trasmissione del contagio, le prassi previste per lo smaltimento dei rifiuti e infine la normativa corrente per i lavoratori stagionali e per l’ingresso dall’estero.

Questo l’indice:

“Rischio biologico in agricoltura;

Modalità di trasmissione del Sars-cov-2 e manifestazioni cliniche;

Fattori di rischio di esposizione in agricoltura;

Cosa deve fare il lavoratore in azienda;

Punto vendita in azienda;

Trasporto dei prodotti fuori dall’azienda;

Contagio e reintegro in azienda;

I lavoratori stagionali stranieri in italia devono;

Quali dispositivi di protezione individuale;

Check list per il lavoratore;

Verifica se il tuo comportamento è in regola.

Allegati”.

Info: Inail La protezione da Sars-Cov-2 per i lavoratori agricoli

