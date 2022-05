Siglato dal Ministero del Lavoro, Ministero Istruzione, Inl e Inail un Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento. La nota dei Ministeri Lavoro e Istruzione.

Si tratta di un protocollo triennale per sensibilizzazione e promozione della salute e sicurezza sul lavoro a scuola. Per azioni educative e didattiche rivolte a dirigenti, docenti, studenti destinati all’inserimento nel lavoro e coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

Il protocollo verrà coordinato e monitorato da un Comitato composto dai rappresentati delle istituzioni coinvolte che dovranno predisporre piani annuali di azione, verifica periodica. Vedrà il coinvolgimento delle Regioni.

Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando: “Il Protocollo che abbiamo firmato questo pomeriggio con il ministero dell’Istruzione ha come obiettivo principale – ha detto il Ministro Orlando – quello di diffondere la sicurezza in tutti i luoghi dell’istruzione e nello specifico per chi sarà chiamato a svolgere anche una parte del percorso formativo sui luoghi di lavoro. Saranno coinvolti tutti i soggetti istituzionali che possono dare un contributo su questo fronte, oltre ai due ministeri, INL e Inail”.

