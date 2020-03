Coronavirus. Siglato tra Governo sindacati e imprese un accordo per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle aziende in attività. Un protocollo d’intesa su tredici punti, così sintetizzati dal Ministero della Salute:

Obbligo a casa se con febbre oltre 37.5; Controlli all’ingresso; Limitare i contatti con i fornitori esterni; Pulizia e sanificazione; Igiene delle mani; Mascherine e guanti; Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori); Possibile chiusura dei reparti non necessari e smart working; Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni; Ammortizzatori sociali e ferie; Stop trasferte e riunioni; Orari ingresso-uscita scaglionati; Gestione di un caso sintomatico.

Esempio punto 13: “Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls”.

