Inail ha rilasciato gli elenchi Dpi del 27 luglio 2020 approvati con procedura di validazione in deroga.

Con una nota del 29 luglio l’Istituto ha ricordato la modifica delle competenze disposta dall’art. 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. 18 del 2020.

Dal 4 agosto l’Istituto sarà competente per la validazione delle richieste inviate da produttori di Dpi con sede UE come Iss per le mascherine chirurgiche: le regioni e un nuovo Comitato tecnico saranno competenti per le importazioni.

Per i produttori non cambiano quindi le modalità di invio delle richieste di validazione.

