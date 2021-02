Pubblicata da Inail la circolare n.5 del 4 febbraio 2021 sull’inserimento di dieci nuove specialità farmaceutiche rimborsabili a lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale e che riassume la normativa in materia prevista dal comma 5-bis1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I farmaci rimborsabili a persone infortunate e/o affette da malattia professionale devono rientrare nelle prestazioni indicate dai dirigenti medici Inail ai fini del recupero psico-fisico dell’interessato. Per assicurati in “inabilità temporanea assoluta e quelli che abbiano avuto il riconoscimento di postumi stabilizzati di qualsiasi grado”.

La circolare in oggetto segue le precedenti. ovvero: circolare 13 novembre 2012, n. 62, 19 novembre 2013 n. 56, 4 giugno 2014 n. 30, e 17 marzo 2016, n. 9.

Le dieci nuove specialità farmaceutiche inserite sono:

Capillaroprotettori per os,

Antimicotici per uso topico,

Neuromodulatori per via parenterale,

Spray nasali a base di argento proteinato con o senza acido,

ialuronico e soluzione ipertonica,

Antistaminici per os,

Spray nasali a base di ipratropio bromuro,

Antivirali oftalmici in gel o collirio,

Antistaminici e decongestionanti in collirio per uso oftalmico anche in associazione,

Gastroprotettori per os,

Antinfiammatori non steroidei (FANS) per os.

L’allegato 1 riporta l’elenco completo dei farmaci rimborsabili. Gli altri allegati della circolare riportano invece:

modello richiesta;

fac-simile rigetto richiesta;

fac-simile accoglimento;

fac-simile parziale accoglimento.

Il documento descrive tutti i passaggi della procedura, presupposti, rettifiche e flusso procedurale. “Le disposizioni di cui alla presente circolare, che abrogano e sostituiscono integralmente quelle contenute nelle circolari precedenti, si applicano, a prescindere dalla data dell’evento, alle richieste di rimborsi per farmaci prescritti e acquistati a far data dalla sua pubblicazione”.

Info: Inail circolare febbraio 2021 ampliamento specialità farmaceutiche

Ti potrebbe interessare