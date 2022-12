Con nota n.47 del 19 dicembre Inail riporta i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e per le sanzioni civili in vigore dal 21 dicembre 2022 per effetto del nuovo tasso di interesse sul rifinanziamento della Bce del 15 dicembre 2022.

I tassi saranno:

“ 8,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;

interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 8,00% misura delle sanzioni civili”.

Sulle rateazioni saranno applicati dalla istanze a partire dal 21 dicembre 2022 e nessuna variazione interesserà le rateazioni in corso.

Tasso dell’8% per le sanzioni civili dal 2 novembre 2022. Sanzioni civili nei casi di procedure concorsuali: dal 21 dicembre al 31 dicembre 2022 dal 21 dicembre al 31 dicembre 2022 mancato o ritardato pagamento del premio 2,50%, evasione 4,50%, dal 1° gennaio 2023 mancato o ritardato pagamento 5% evasione 7%.

