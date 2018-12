Bandi Isi 2018. Pubblicato da Inail il nuovo bando per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Avviso pubblico approvato con determina del Presidente n. 519 del 6 dicembre 2018, stanziati 369.726.206 euro.

Assi

Cinque gli assi di finanziamento, con differenti destinatari e massimali. Finanziamenti a fondo perduto in conto capitale:

Asse 1 Generalista 182.308.344 euro (Asse.1.1 180.308.344 euro progetti di investimento e Asse 1.2 2.000.000 euro adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale);

Asse 2 Tematica 45.000.000 riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

Asse 3 Amianto 97.417.862 euro bonifica materiali amianto.

Per i citati tre gruppi massimale di 130.000 euro, 5.000 finanziamento minimo. 65% delle spese. Nessun limite di spesa per aziende fino a 50 dipendenti in caso di progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Destinatari dell’Asse 1 sono imprese anche individuali escluse micro e piccole imprese Pesca, Tessile-Confezione- Articoli in pelle e calzature; produzione agricola primaria. Asse 2 imprese, enti del Terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018. Escluse micro e piccole imprese Pesca, Tessile-Confezione- Articoli in pelle e calzature; produzione agricola primaria. Asse 3 imprese, escluse micro e piccole produzione primaria prodotti agricoli.

Asse 4 Micro e Piccole imprese specifici settori di attività 10.000.000 di euro. Limiti 2.000 e 50.000 euro, 65% delle spese.

Asse 5 Agricoltura 35.000.000 per produzione primaria (30.000.000 tutte le imprese, 5.000.000 giovani agricoltori). Limiti 1.000 e 60.000 euro. 40% delle spese primo gruppo, 50% gruppo giovani agricoltori.

Destinatarie dell’asse 4 micro e piccole imprese Pesca, Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature; Asse 5 imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo; imprenditori agricoli: individuale, società, società cooperativa. Asse 5.2 con giovani agricoltori.

Scadenze

L’invio delle domande sarà online tramite codice identificativo e assegnazione delle risorse in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

La compilazione della domanda sarà possibile dall’11 aprile 2019 alle ore 18.00 del 30 maggio 2019. Dal 6 giugno download del codice identificativo. Date e orari per l’invio comunicati a partire dal 6 giugno.

Gli elenchi provvisori con domande in posizione utile per ammissibilità o provvisoriamente non ammissibili verranno pubblicati entro 14 giorni dall’invio.

Info:

Inail Bando Isi 2018 avvisi regionali-provinciali, modulistica

Nota Inail sul bando Isi 2018

