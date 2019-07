Bric 2019. Pubblicato da Inail il nuovo bando per finanziare progetti di ricerca in collaborazione per il biennio 2019-2021.

Il bando stanzia 10 milioni di euro per l’attivazione delle collaborazioni nel 2019. Beneficiari sono enti di ricerca pubblici, università, Irccs, primi destinatari istituzionali che potranno coinvolgere uno o più partner tra: enti di ricerca pubblici, università, Irccs, Regioni Province Autonome e PA, Strutture di ricerca delle Associazioni di categoria e delle parti sociali iscritte all’Anagrafe nazionale delle ricerche, Fondazioni a carattere nazionale iscritte all’Anagrafe nazionale delle ricerche.

La tabella A allegata al bando indica le tematiche che possono essere oggetto di studio, i dipartimenti Inail di riferimento e gli importi massimi finanziabili. La tabella B indica in dettaglio i costi ammessi e l’intero programma di rendicontazione.

“In ogni caso, non possono essere posti a carico del finanziamento INAIL:

a) quote stipendiali per il personale di ruolo;

b) costi per acquisto o locazione di immobili e/o fabbricati;

c) costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni;

d) costi per forniture ordinarie di materiale di cancelleria, nonché per materiali

di consumo informatico;

e) costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza;

f) costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili”.

Le domande dovranno essere inviate via Pec a bandobric@postacert.inail.it. Scadenza il 30 settembre 2019.

Info e bando completo: Inail Bric 2019

