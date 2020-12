28 gennaio 2021. Come in precedenza segnalato Inail ha rilasciato date e regole tecniche per le fasi finali del bando Isi Agricoltura 2019-2020.

Seconda la tabella temporale le date a disposizione di chi vorrà inviare la propria domanda di finanziamento sono:

14 – 25 gennaio 2021 registrazione per le imprese che hanno salvato la domanda e scaricato il codice identificativo;

registrazione per le imprese che hanno salvato la domanda e scaricato il codice identificativo; 28 gennaio 2021 invio finale.

Queste le regole tecniche.

