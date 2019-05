È stata presentata il 7 maggio a Roma presso la Camera dei Deputati la Relazione sull’attività 2018 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, documento che riporta i dati sulla vigilanza riguardante la privacy e l’attuazione del Regolamento Ue 2016/679. La relazione è l’ultima del settennato del Collegio presieduto da Antonello Soro.

Nel 2018 sono stati 517 i provvedimenti collegiali adottati dal Garante, 5.600 le risposte a quesiti reclami e segnalazioni, 130 i ricorsi, 28 i pareri resi al Governo e al Parlamento, 44 resi sulla normativa sulla trasparenza. 27 le comunicazioni di notizia di reato, 707 le contestazioni di violazioni amministrative, 8 milioni 160mila euro l’importo delle riscossioni, 150 ispezioni.

Tra gli aspetti affrontati dal Garante nelle varie attività figurano: l’applicazione del Regolamento Ue, i diritti nel mondo digitale, i social e l’uso illecito dei dati personali, la protezione dei minori e il cyberbulilsmo. Quindi droni e ransomware, cybersecurity, il diritto all’oblio, la trasparenza nella Pubblica amministrazione, la fatturazione elettronica, il telemarketing.

“Nel mondo del lavoro il Garante ha indicato le garanzie per la raccolta delle impronte digitali per i dipendenti pubblici a fini di lotta all’assenteismo e ha fissato le regole per l’uso delle nuove tecnologie, con particolare riguardo alla geolocalizzazione dei lavoratori. E’ intervenuto a vietare i controlli massivi su mail e smartphone dei dipendenti e prassi di valutazione del loro operato lesive della dignità”.

Essendo la conclusione del settennato del presidente Soro, l’Autorità ha elencato infine i numeri delle attività 2012-2018.

“Provvedimenti collegiali 4.017;

Sanzioni riscosse 31.322.754 euro;

Risposte a quesiti 187.615;

Ispezioni 2.201;

Pareri resi al Governo 178;

Ricorsi decisi 1.751;

Riscontri a segnalazioni e reclami 34.345;

Comunicazioni all’Autorità giudiziaria 320.

Info: Garante Privacy, Relazione attività 2018

Ti potrebbe interessare