Inail con circolare n.18 del 25 giugno 2021 informa sul nuovo servizio online per autoliquidazione delle ditte cessate, attivo dal 1° luglio 2021.

Il servizio potrà essere utilizzato dai soggetti assicuranti PAT e dagli intermediari. Non potrà essere utilizzato per PAN o PAT e PAN e in caso di autoliquidazione dei contributi associativi.

Sarà disponibile per i sedici giorni successivi alla cessazione dell’attività, al termine dei quali dovrà essere utilizzata la comunicazione via Pec.

Inail nella nota ricorda che: “il servizio Autoliquidazione ditte cessate presuppone che:



a) sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta);

b) il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato”.

A supporto degli utenti sono stati pubblicati due manuali operativi Autoliquidazione ditte cessate: uno per le aziende e uno per gli intermediari.

