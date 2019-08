Pubblicata da Inail la circolare n.22 del 29 luglio 2019 riguardante le rateazione dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina sulla dilazione dei debiti scaduti, correnti e per sanzioni civili e interessi.

La circolare è stata approvata da Inail con la determina n.227 del 23 luglio 2019 Disciplina delle rateazioni dei debiti e premi accessori. Viene disposta la semplificazione degli adempimenti eilminando l’acconto e la rata provvisoria contestuali alle istanze e implementando un servizio online dedicato. “In considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento”.

Il nuovo servizio online è Istanza di rateazione, utilizzabile anche da un intermediario. Importo minimo di ogni rata 150 euro mensili comprensivi di interessi. Prevista una funzione di simulazione per le strutture territoriali per presentare il piano di ammortamento del debitore.

La concessione della rateazione viene concessa entro 10 giorni dall’istanza e il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 15 giorni ancora dall’istanza. Annullamento del piano in caso di omesso o parziale pagamento della prima rata e in questo caso il debito non potrà essere rateizzato di nuovo.

Piani di 36 e 60 mesi in casi di eccezionali autorizzati dal Ministero del Lavoro.

Info: Inail circolare n.22 del 29 luglio 2019

