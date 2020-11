Caporalato. Avviata dal Ministero del Lavoro una call per la segnalazione di buone prassi votate alla tutela, alla protezione e all’assistenza ai lavoratori vittime di sfruttamento lavorativo.

La call è Insieme per il lavoro dignitoso in agricoltura e nella lotta allo sfruttamento lavorativo – Call per la segnalazione e la proposta di potenziali buone pratiche, ed è sostenuta dal Ministero del Lavoro insieme a Ilo e Commissione europea.

Possono partecipare soggetti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e sindacati. Le azioni devono rispettare quanto previsto dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022.

Domande di partecipazione da inviare via mail a tavolocaporalato@lavoro.gov.it entro il 27 novembre 2020.

Info: Ministero Lavoro segnalazioni buone prassi lotta al caporalato

