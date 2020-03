Sconto prevenzione. Con una nota del 2 marzo 2020 Inail informa sulla possibilità per le imprese in emergenza a causa del Covid-19, di inviare una dichiarazione in sostituzione della documentazione comprovante 2019.

Si tratta di una semplificazione disposta considerando le probabili difficoltà alle quali stanno andando incontro in questi giorni molte aziende, difficoltà segnalate anche dalle associazione di categoria.”

L’autodichiarazione dovrà essere inviata online selezionando la voce Complessivo e allegando il file. La documentazione dovrà essere presentata successivamente, con istruzioni e tempi che Inal comunicherà.

Questa l’istruzione operativa completa del 2 marzo 2020.

Sono “valide tutte le domande per la riduzione riduzione del tasso per prevenzione inviate entro la scadenza prevista del 2 marzo 2020”.

Info: Inail istruzioni invio documentazione probante riduzione prevenzione 2020

