Portuali. Pubblicata da Inail la circolare n.4 del 7 febbraio 2020 che riporta indicazioni per la richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto per quanto riguarda gli anni 2019 e 2020.

La circolare interessa eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali. Il fondo è stato rifinanziato con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha stanziato 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni previsti.

Le domande dovranno essere presentate entro il 2 marzo 2020 sia per quanto riguarda il 2019 che il 2020, rispettivamente con riferimento a sentenze e verbali di conciliazione depositati entro il 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019.

La prestazione viene erogata da Inail entro 180 giorni dalla determina con la quale verrà fissata la percentuale spettante ai beneficiari, come previsto per ogni anno dall’art. 4 del Decreto 27 ottobre 2016. Calcolata sulle domande accoglibili, sui risarcimenti stabiliti e sui limiti di spesa previsti dal Fondo.

Domande via Pec a dcra@postacert.inail.it o via raccomandata a Sede centrale dell’Inail-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma. Utilizzando il Mod. 191 new.

Info: circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020

