ROMA – Ape Sociale e Beneficio lavoratori precoci. Sono state pubblicate dall’Inps due schede informative sulle misure previdenziali sperimentali introdotte rispettivamente dagli articoli 1, commi da 179 a 186 e 1, comma 199 della Legge di bilancio 2017.

15 luglio 2017

Per quanto riguarda l’Ape Sociale, si tratta della indennità sperimentale entrata in vigore il 1° maggio e attiva fino al 31 dicembre 2018 destinata a lavoratori di almeno 63 anni, non titolari di pensione diretta, che abbiano 30 anni di contributi se attualmente disoccupati, o che assistano persone con invalidità oppure che abbiano un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%. 36 anni di contributi invece se occupati in attività difficoltose o rischiose. Qui l’elenco delle professioni e i dettagli dell’Ape Sociale.

L’indennità viene corrisposta fino alla pensione anticipata. Sarà di 12 mensilità e di un massimo di 15000 euro lordi. Per i requisiti maturati nel 2017 le domande vanno presentate entro il 15 luglio 2017 attraverso il sito Inps o attraverso intermediari e patronati. Per i requisiti entro il 2018 entro il 31 marzo 2018.

Anche il Beneficio pensione anticipata per il lavoratori precoci può essere richiesto per il 2017 entro il 15 luglio e a partire dal 2018 entro il 1° marzo. È rivolto a chi ha iniziato a lavorare prima di 19 anni, che abbia 41 anni di contributi e che rientri in tali categorie.

Info: Inps come richiedere Ape Sociale e beneficio lavoratori precoci

