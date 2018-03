ROMA – Lavorazioni gravose. Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto 5 febbraio 2018 – Gazzetta Ufficiale n.47 26 febbraio 2018 con il quale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stati diffusi chiarimenti sulle professioni citate dall’allegato B della Legge di bilancio 2018.

Si tratta del decreto citato dall’Inps nella circolare del 23 febbraio 2018 con indicazioni su quanto previsto dall’articolo 1, commi 153, 147, 148 e 163 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’allegato B.

In particolare le professioni sulle quali si riportano ulteriori informazioni sono:

“a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

c) Conciatori di pelli e di pellicce;

d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

e) Conduttori di mezzi pesanti e camion;

f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro

organizzato in turni;

g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

h) Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;

i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

N. Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca;

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

P. Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature;

non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011;

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne”.

Info: Ministero Lavoro decreto 5 febbraio 2018 lavorazioni gravose

Ti potrebbe interessare