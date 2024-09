Voucher 3I – Investire in innovazione. Questo il sostegno del ministro delle Imprese e del Made in Italy, destinato all’innovazione di startup e microimprese. Sostegno introdotto con la Legge sul Made in Italy.

Stanziamento di 9 milioni di euro per l’acquisizione di servizi utili alla

brevettazione delle invenzioni industriali.

Agevolazioni da 1.000 a 4.000 euro.

Ti potrebbe interessare