Marina della regista tedesca Julia Roesler è il film vincitore dell’Healthy Workplaces Film Award – Eu-Osha assegnato nell’edizione 2018 del festival “DOK Leipzig” che si è tenuto a Lipsia dal 29 ottobre al 4 novembre 2018. Menzione speciale al film Open to the Public – Aperti al pubblico dell’italiana Silvia Belloti.

L’opera vincitrice del premio, Marina, parla di lavoro e immigrazione, è la storia di una ragazza rumena che si trova in Germania ed è in cerca di occupazione nel settore dell’assistenza. Racconta le difficoltà della vita da migrante, le difficoltà quotidiane e ambientali.

Open to the Public, l’opera realizzata dalla regista italiana Silvia Bellotti che ha ricevuto una menzione speciale affronta invece il tema della burocrazia e di cosa accade in un ufficio pubblico.

Info: Eu-Osha, premiati Healthy Workplaces Film Award 2018

Ti potrebbe interessare