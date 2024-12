Con nota del 4 dicembre Inail ha prorogato all’11 dicembre la scadenza per l’upload della documentazione del Bando Isi Inail 2023. Si tratta della scadenza per chi è stato classificato in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento (S-AMS).

11 dicembre ore 18.00 e non più il termine precedente fissato al 4 dicembre.

