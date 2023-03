L’Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo Economico informa della pubblicazione da parte di Echa di nuove raccomandazioni per migliorare le registrazioni REACH.

Le raccomandazioni riguardano in particolare gli adattamenti per valutare la sicurezza delle sostanze chimiche senza sperimentazione animale e consigli sul read across.

