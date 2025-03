Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2025 la Legge 19 febbraio 2025, n. 22 Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. In vigore dal 20 marzo 2025.

Riporta misure che a decorrere dal prossimo anno scolastico, dovranno favorire iniziative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nel rispetto del collegio dei docenti, nelle scuole di ogni ordine e grado.

