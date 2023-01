Rilasciata da Inail il 20 gennaio 2023 la funzionalità Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche, per il servizio online riguardante i Contributi giornalisti periodo transitorio.

La funzionalità riguarda il periodo assicurativo provvisorio 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 per le seguenti categorie, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come come indicato dalla circolare Inail n.44 del 5 dicembre 2022.

Ti potrebbe interessare