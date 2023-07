Bando BIT Inail. Pubblicata da Inail il 14 luglio 2023 la graduatoria degli ammessi al Bando Innovazione Tecnologia 2022 indetto lo scorso novembre.

Bando per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per start up, micro piccole, medie e grandi imprese, che ha stanziato 2 milioni di euro.

