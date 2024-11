Disegni+. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che dal 12 novembre ore 12.00 è possibile presentare una domanda per il sostegno alla valorizzazione di disegni e modelli sul mercato. Iniziativa per le micro piccole e medie imprese.

Fondo di 10 milioni di euro con agevolazioni fino all’80% della spesa (85% in caso di imprese con certificazione di parità di genere) con massimale di 60mila euro.

Domande su www.disegnipiu2024.it, dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 18.00 fino a esaurimento delle risorse.



