UDINE – Contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese a gestione femminile. Pubblicato dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia un bando per finanziare nuove piccole e medie imprese femminili nei settori artigianato, industria, commercio, turismo e servizi. Imprese iscritte a registro da meno di 36 mesi.

Il contributo coprirà fino al 50% della spesa ammissibile e avrà un tetto massimo di 30.000 euro, mentre la spesa minima per poter accedere al finanziamento sarà di 5.000 euro.

Queste le quattro categorie delle spese ammissibili:

Spese per investimenti, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività economica;

Spese per la costituzione;

Spese di primo impianto;

Spese per microcredito.

Per impresa femminile il bando intende: “l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l’i mpresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società”.

La domanda dovrà essere presentata direttamente alla Camera di Commercio di competenza a mezzo posta elettronica dalle 9.15 di lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 16.30 di martedì 28 novembre 2017.

Info: contributi FVG imprenditoria femminile 2017

