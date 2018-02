ROMA – Facebook, novità e finanziamenti per comunità e gruppi. Venerdì 9 febbraio Londra ha ospitato il “Facebook Communities Summit Europe”, un evento totalmente dedicato alle comunità del social network a cui hanno partecipato più di trecento community leader. Tra le novità principali, un finanziamento complessivo di 10 milioni di dollari per le persone che creano e guidano le community su Facebook e la presentazione dei nuovi strumenti per la gestione dei gruppi.

Attraverso il Facebook Community Leadership Program sono stati attivati due programmi di finanziamento:

1 milione di dollari ciascuno per finanziare cinque community leader in Residence che propongono le idee più audaci e di maggior impatto; i cinque beneficiari saranno selezionati direttamente da Facebook;

50.000 dollari ciascuno per altri cento community leader, da utilizzare per le iniziative lanciate sul proprio gruppo.

Le procedure di selezione sono già aperte, info e candidature qui: communities.fb.com

Oltre al programma dei finanziamenti, Facebook ha presentato novità per il supporto agli amministratori dei gruppi e ha annunciato il raddoppio del numero di ingegneri della sede di Londra impegnati nel reparto di sicurezza delle community.

Le novità sono nuovi strumenti di amministrazione, annunci e regole di gruppo, ovvero la possibilità di pubblicare fino a dieci annunci nella parte superiore del gruppo e sezione dedicata alle regole, personalizzazione dell’identità del gruppo con la scelta del colore.

Info: Facebook fino a 10 milioni per le community

Ti potrebbe interessare