ROMA – Caratteristiche costruttive e prima verifica. Pubblicato da Inail il volume Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù – Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del Dm 11 aprile 2011. Realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, edizione maggio 2018.

Descrizioni tecniche, scheda e verbale di verifica. Oggetto del documento sono le autogrù definite dalla EN 1300:2014: “gru a braccio autonomo in grado di spostarsi con o senza carico, senza la necessità di vie di corsa fisse e che si basa sulla gravità per la stabilità”. Per tale tipologia di attrezzature vengono raccolti adempimenti, scadenze, modulistica previsti dal Dm 11 aprile 2011 e quindi dall’allegato VII al D.lgs. 81/08.

Contesto norme e passaggi che conducono alla prima verifica periodica di cui Inail stessa è titolare ai sensi del Dm 11 aprile 2011, l’attività tecnica della verifica. Prassi pubblicate per fornire un esempio utile ai soggetti abilitati. “Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza”.

La comunicazione di messa in servizio, la rischiesta della prima visita e gli esempi di modelli di comunicazione necessari in entrambi i casi. L’evoluzione delle norme UNI EN dal 2006 in avanti, la scheda tecnica per l’identificazione dell’attrezzatura nel suo complesso, il verbale di prima verifica periodica. Le liste di controllo.

Le prassi riguardanti le autogrù definite dalla EN 1300:2014, vengono precedute nel volume da un ampio passaggio introduttivo riguardante tutti gli apparecchi di sollevamento mobile con portata superiore ai 200 kg, le differenti periodicità di verifica, i regimi per le macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE, la documentazione prevista dalla circolare n. 77 del 23 dicembre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Indice:

Introduzione;

Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile;

Richiesta di prima verifica periodica;

Campo d’applicazione: autogrù;

Appendice – Liste di controllo;

Appendice – Documentazione.

Info: Inail, Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile autogrù

Leggi

Manuale Inail verifiche gru su autocarro

