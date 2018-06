GINEVRA – #GenerationSafe&Healthy. Martedì 12 giugno si terrà la “Giornata mondiale per l’eliminazione del lavoro minorile” indetta dall’Ilo. Come anticipato lo scorso aprile, la World Day Against Child Labour WDACL 2018 proseguirà la campagna congiunta lanciata in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”.

Giovani Salute & Sicurezza. Tutela dei giovani, lotta al lavoro minorile, cultura della prevenzione e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro. Questi i temi segnalati dall’Ilo. Per l’attuazione degli obiettivi 8.8 e 8.7 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile: “proteggere i diritti dei lavoratori e promuovere ambienti di lavoro salubri e sicuri per tutti i lavoratori»; “adottare misure immediate ed efficaci per… assicurare il divieto e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile e, entro il 2025, porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme”.

Info: Ilo Giornata mondiale contro il lavoro minorile 2018

