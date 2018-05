ROMA – Marittimi. È stata pubblicata da Inps la circolare n.70 del 17 maggio 2018 che riporta scadenze e istruzioni destinate ai datori di lavoro per l’utilizzo della nuova funzionalità dell’Anagrafica dell’Istituto necessaria per le prestazioni di malattia dei lavoratori assicurati ex-Ipsema.

La nuova funzionalità anagrafica per natanti è stata implementata da Inps per integrare le anagrafiche Inps e ex Ipsema utilizzate finora l’una a fini contributivi e l’altra per prestazioni di malattia. Al contempo, per permettere l’invio dei flussi retributivi anche in forma massiva e non solo per singola posizione.

Il nuovo sistema Inps ha introdotto la possibilità per datori di lavoro e armatori di inserire attraverso un questionario gli elementi descrittivi delle navi utili agli adempimenti contributivi. Sono tenuti a completare le registrazioni sia i titolari di natanti già iscritti all’Inps sia le nuove matricole. La circolare Inps riporta in dettaglio i passaggi online.

“’L’accesso all’applicazione avverrà dal portale INPS, tramite autenticazione con apposite credenziali; sulla base dell’incrocio con i dati censiti dal sistema centralizzato INPS “Anagrafica aziende” verrà proposto un elenco contenente le aziende, per le quali l’utente autenticato è autorizzato ad operare, con il dettaglio dei natanti ad esso riferibili”. Da qui si potrà poi procedere per Trasmissione singola, Massiva, Consultazione Trasmissioni, Ricerca.

L’aggiornamento del sistema da parte dei datori di lavoro dovrà avvenire obbligatoriamente entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare avvenuta il 17maggio. Dopo tale data verrà dismesso l’applicativo ex-Ipsema. “Allo stesso tempo, verrà reso disponibile ai datori di lavoro sul sito dell’Istituto il nuovo applicativo web per la comunicazione dei dati retributivi afferenti il dipendente in assistenza per malattia”.

Info: circolare Inps n.70 del 17 maggio 2018

