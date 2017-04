ROMA – Lavori verdi. Proposte e riflessioni per una politica condivisa di tutela della salute e sicurezza nel settore delle energie rinnovabili. Questo il volume pubblicato da Inail e curato dal Dimelia che ha affrontato i green jobs, i lavori verdi e i profili di rischio. Salute e sicurezza in ambienti lavorativi emergenti, interessati da tecnologie nuove e future, da condizioni e situazioni da analizzare e in divenire.

Il volume riporta i risultati di un’indagine che attraverso due fasi ha raccolto l’impressione, il parere degli stakeholder sulle esigenze della prevenzione e della sicurezza nei green jobs. Obiettivi della ricerca, contribuire alla crescita della consapevolezza della sicurezza nel lavoro in tali settori; evidenziare policy, visioni e proposte provenienti dai portatori di interesse di settore.

Nel corso della prima fase sono stati consultati stakeholkder di varie categorie, appartenenti quindi a istituzioni, associazioni datoriali, impresa, sindacati, ricerca e promozione. Nella seconda fase, un volta raccolti i dati dalla prima, alcuni dei partecipanti sono stati coinvolti in workshop per individuare proposte e soluzioni ai rischi occupazionali.

Tra le proposte emerse al termine dell’indagine, un database per il monitoraggio degli infortuni e delle malattie basato su quello Inail, linee guida nazionali, certificazione delle competenze professionali di settore.

“L’espansione del mercato dei green jobs se da una parte rappresenta un’opportunità sul piano occupazionale, dall’altra comporta la necessità, sempre più pressante, di affrontare in modo appropriato la questione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” – si legge nella nota del direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) Sergio Iavicoli – “L’innovatività delle tecnologie e dei materiali utilizzati e dei processi produttivi adottati nell’ecoindustria hanno determinato e possono ancora determinare l’emersione di nuovi profili di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori che, per essere affrontati in modo adeguato, richiedono l’adozione di misure mirate”.

Info: Inail – Lavori verdi

