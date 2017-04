ROMA – Inquinamento acustico. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n.41 e 42 del 17 febbraio 2017 riguardanti rispettivamente Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sulle macchine rumorose che operano all’aperto in particolare per quelle importate extra UE e Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Si tratta dei due provvedimenti approvati dal Governo nella seduta del 17 febbraio 2017 richiamati dalla Legge delega legge 30 ottobre 2014, n. 161 al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella europea e ridurre le procedure di infrazione comunitaria per quanto riguarda il rumore ambientale.

Info:

Decreto legislativo 17 febbraio 2017 n.41

Decreto legislativo 17 febbraio 2017 n.42

