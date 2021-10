Come scegliere una buona password. Questo il tema di un nuovo vademecum pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali nella serie di consigli di base per i cittadini, per la quotidianità

Suggerimenti per creare e gestire password a prova di privacy. L’indice:

Imposta bene la tua password;

Gestisci bene le tue password;

Se vuoi stare più tranquillo;

Conserva con cura le tue password;

Valuta se usare gestori di password.

Ti potrebbe interessare