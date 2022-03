Dispositivi medici. Pubblicato dal Medical Device Coordination Group della Commissione Europea e ripreso dal Ministero della Salute il documento: MDCG 2022-4. Guidance on appropriate surveillance regarding the transitional provisions under Article 120 of the MDR with regard to devices covered by certificates according to the MDD or the AIMDD.

Indicazioni per la sorveglianza degli organismi notificati sui dispositivi CE.

