Snpa. Ispra comunica che è stato rilasciato online il sito del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Si tratta del portale di accesso al sistema come riformato dalla Legge 28 giugno 2016, n. 132 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In vigore dal 14 gennaio 2017.

Info: Ispra, online sito Snpa

