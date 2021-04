L’Helpdek Reach informa su una limitazione del sistema SCIP per la notifica dei fascicoli segnalata da ECHA.

Il database Echa non può elaborare fascicoli con più di 1000 componenti. Le notifiche con queste caratteristiche non verranno più elaborate a partire dal 26 marzo 2021.

Echa contatterà i titolari delle notifiche inviate prima del 26 marzo

per inoltrarle di nuovo con Requirements for SCIP Notifications seguendo il docmento Key tips for successful SCIP notifications.

