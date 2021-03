Con una nota del 4 marzo 2021 Aifa ha annunciato l’avvio da parte dell’Ema della rolling review del vaccino anti-COVID-19 Sputnik, della revisione ciclica del vaccino contro il Covid prodotto in Russia.

La decisione presa dal comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Ema si basa su studi di laboratorio e clinici e sarà condotta sui dati riguardanti il vaccino nel momento in cui saranno disponibili. “La rolling review proseguirà fino a quando non saranno disponibili sufficienti prove a sostegno di una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio“.

Il vaccino i Sputnik V (Gam-COVID-Vac) è stato sviluppato dal Centro nazionale russo di ricerca epidemiologica e microbiologica Gamaleja. La richiedente in Europa è R-Pharm Germany GmbH.

Info: la nota Ema sulla rolling review dello Sputnik

