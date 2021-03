Riduzione premio imprese artigiane 2020. Pubblicata da Inail una nota del 4 marzo 2021 che informa sulla riduzione fissata al 6,81% del premio per le imprese artigiane fissata che non hanno avuto infortuni nel biennio 2018/2019, come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 2 febbraio 2021.

