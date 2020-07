Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti – risultati in Italia per l’anno 2018. Pubblicati dal Ministero della Salute i dati delle verifiche condotte nel 2018 su prodotti, importazioni, alimenti non processati, bio, baby food.

Verificati nel 2018 oltre 12mila campioni. 0,8% le irregolarità, ovvero 96 i casi che hanno superato i limiti di fitosanitari presenti e consentiti dalla normativa corrente.

Media europea irregolarità 2,5%.

Info: Ministero Salute rapporto fitosanitari alimenti 2018

