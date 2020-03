Coronavirus. Il Ministero del Lavoro informa sulla proroga al 30 maggio 2020 della scadenza della compilazione del modello LAV_US per lavori usuranti, ovvero per “a) di attività faticose e pesanti, c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); b) di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” ovvero dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, decreto legislativo 67/2011 – D.M. 20 settembre 2011“.

Info: Ministero Lavoro proroga invio modello LAV_US

Ti potrebbe interessare