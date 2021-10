Pubblicate da Inps indicazioni circa la proroga della scadenza per la presentazione delle domande per gli arretrati Assegno temporaneo per i figli minori (AT). Disposta dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, misura al tempo illustrata da Inps con circolare n. 93 del 30 giugno 2021.

Prorogata al 31 ottobre 2021 la domanda per le mensilità arretrate da luglio 2021, originariamente prevista al 30 settembre.

Per per le domanda successive al 31 ottobre 2021 non saranno corrisposti arretrati.

