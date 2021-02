Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 il decreto del Ministero dell’Ambiente n.269 del 29 dicembre 2020 Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.

Il decreto in attuazione della legge finanziaria 2019 stanzia 105.589.294 euro per le Regioni e le Province Autonome ai fini del sostegno delle attività di bonifica di siti con responsabile dell’inquinamento non individuabile o è inadempiente e ora in carico alle istituzioni pubbliche.

Info: Ministero Ambiente Dm 269 del 29 dicembre 2020

